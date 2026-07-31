В Москве с начала 2026 года родились два Лионеля и 11 Мирр

«С начала 2026 года в столице родилось два мальчика, получивших имя Лионель. За последние несколько лет наибольшее количество мальчиков с именем Лионель появилось в столице в 2024 году — тогда это имя дали 10 новорожденным. В прошлом году в столице появилось 8 мальчиков с этим именем», — заключили в пресс-службе.