Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве с начала 2026 года родились два Лионеля и 11 Мирр

Летом теннисистка Мирра Андреева впервые выиграла турнир Большого шлема, а Лионель Месси стал одним из героев чемпионата мира по футболу.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. В Москве в этом году родилось 11 девочек, которых назвали Мирра, а также два мальчика, получивших имя Лионель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«С начала 2026 года имя Мирра получили 11 девочек в Москве, из них пять родились летом, — рассказали в пресс-службе. — За этот же период прошлого года в столице появилось пять Мирр».

«Имя Мирра является редким среди столичных новорожденных. По итогам 2025 года это имя стало 184-м по популярности среди новорожденных девочек. Тогда имя получили 30 девочек. Пик популярности за последние 5 лет пришелся на 2021 год: имя поднялось в рейтинге на 153 строчку», — добавили в пресс-службе.

6 июня российская теннисистка Мирра Андреева, серебряная медалистка Олимпиады-2024 в парном разряде, стала победительницей Открытого чемпионата Франции, впервые выиграв турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Спустя пять дней после триумфа Андреевой на Roland Garros в Америке стартовал чемпионат мира по футболу, одним из главных героев которого стал аргентинский нападающий Лионель Месси, завоевавший серебряную награду.

«С начала 2026 года в столице родилось два мальчика, получивших имя Лионель. За последние несколько лет наибольшее количество мальчиков с именем Лионель появилось в столице в 2024 году — тогда это имя дали 10 новорожденным. В прошлом году в столице появилось 8 мальчиков с этим именем», — заключили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше