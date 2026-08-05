Калинская обыграла Кесслер и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Калинская переиграла американку Маккартни Кесслер в матче второго круга турнира в Торонто — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.
Матч длился 2 часа 43 минуты. 27-летняя россиянка подала 7 раз навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 5).
В третьем круге Калинская встретится с соотчественницей Дианой Шнайдер.
Торонто (Канада).
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.
Призовой фонд 7 433 076 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Анна Калинская (Россия, 17) — Маккартни Кесслер (США) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.