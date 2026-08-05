Калинская обыграла Кесслер и вышла в третий круг турнира в Торонто

Матч длился 2 часа 43 минуты. 27-летняя россиянка подала 7 раз навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 5).