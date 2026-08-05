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Калинская обыграла Кесслер и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Калинская переиграла американку Маккартни Кесслер в матче второго круга турнира в Торонто — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Все о звездах российского тенниса

Российская теннисистка Анна Калинская переиграла американку Маккартни Кесслер в матче второго круга турнира в Торонто — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Матч длился 2 часа 43 минуты. 27-летняя россиянка подала 7 раз навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

В третьем круге Калинская встретится с соотчественницей Дианой Шнайдер.

Торонто (Канада).

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 7 433 076 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Анна Калинская (Россия, 17) — Маккартни Кесслер (США) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.