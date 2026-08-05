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Соболенко вышла в третий круг турнира в Торонто

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла японку Моюку Утидзиму в матче второго круга турнира в Торонто — 6:3, 6:3.

Все о звездах российского тенниса

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла японку Моюку Утидзиму в матче второго круга турнира в Торонто — 6:3, 6:3.

Матч длиля 1 час 23 минуты. 28-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующей соперницей Соболенко будет китанка Чжан Шуай.

Торонто (Канада).

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 7 433 076 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:3, 6:3.

Чжан Шуай (Китай) — Елена Остапенко (Латвия, 26) — 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока.

Мэдисон Киз (США, 19) — Антония Ружич (Хорватия) — 6:1, 6:2.

Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:4, 6:2.

Талия Гибсон (Австралия) — Майя Хвалиньская (Польша, 18) — 7:5, 6:1.

Марта Костюк (Украина, 10) — Кэтрин Себов (Канада, WC) — 7:6 (7:4), 6:0.

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