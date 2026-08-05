Соболенко вышла в третий круг турнира в Торонто

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла японку Моюку Утидзиму в матче второго круга турнира в Торонто — 6:3, 6:3.
Матч длиля 1 час 23 минуты. 28-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).
Следующей соперницей Соболенко будет китанка Чжан Шуай.
Торонто (Канада).
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.
Призовой фонд 7 433 076 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:3, 6:3.
Чжан Шуай (Китай) — Елена Остапенко (Латвия, 26) — 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока.
Мэдисон Киз (США, 19) — Антония Ружич (Хорватия) — 6:1, 6:2.
Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:4, 6:2.
Талия Гибсон (Австралия) — Майя Хвалиньская (Польша, 18) — 7:5, 6:1.
Марта Костюк (Украина, 10) — Кэтрин Себов (Канада, WC) — 7:6 (7:4), 6:0.