Касаткина уступила Рыбакиной в матче первого круга турнира в Торонто

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Касаткина, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из двенадцати возможных. Вторая ракетка мира Рыбакина подала навылет 15 раз, совершила 16 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из тринадцати.