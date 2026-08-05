Касаткина уступила Рыбакиной в матче первого круга турнира в Торонто

Встреча прошла на хардовом покрытии в Канаде. Рыбакина подтвердила статус фаворита и обеспечила себе участие в следующем раунде соревнований.
Матч продолжался 2 часа 35 минут. Касаткина, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из двенадцати возможных. Вторая ракетка мира Рыбакина подала навылет 15 раз, совершила 16 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из тринадцати.
Букмекеры перед началом встречи считали Елену Рыбакину явным фаворитом. Коэффициент на победу представительницы Казахстана составлял 1.14, в то время как успех российской теннисистки оценивался котировкой 5.7.
В 1/16 финала турнира Елена Рыбакина встретится с американкой Энн Ли.