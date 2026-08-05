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Касаткина уступила Рыбакиной в матче первого круга турнира в Торонто

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче 1/32 финала турнира в Торонто со счетом 3:6, 7:5, 4:6.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча прошла на хардовом покрытии в Канаде. Рыбакина подтвердила статус фаворита и обеспечила себе участие в следующем раунде соревнований.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Касаткина, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из двенадцати возможных. Вторая ракетка мира Рыбакина подала навылет 15 раз, совершила 16 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из тринадцати.

Букмекеры перед началом встречи считали Елену Рыбакину явным фаворитом. Коэффициент на победу представительницы Казахстана составлял 1.14, в то время как успех российской теннисистки оценивался котировкой 5.7.

В 1/16 финала турнира Елена Рыбакина встретится с американкой Энн Ли.