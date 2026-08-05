Рыбакина после трехсетовика с Касаткиной: «Мы хорошо поработали на тренировках. Жаль, что пока не получается показать это в матчах»

— Поздравляем с победой. Очень тяжелый матч на старте турнира — вы провели на корте два часа 33 минуты, но сумели пройти дальше. Как оцените свою игру?
— Спасибо. Матч получился очень тяжелым. Я очень рада снова вернуться в Торонто — прошло уже немало времени. Спасибо всем за поддержку. Я просто счастлива, что получила еще одну возможность здесь сыграть.
— Это был ваш первый матч на харде после «Уимблдона». После турнира вы взяли паузу, кажется, даже съездили в Словакию, чтобы немного перезагрузиться. Насколько вам была нужна эта передышка? И каково снова играть на харде?
— У меня было немного времени, чтобы отдохнуть. Мы очень хорошо поработали на тренировках. Жаль, что пока не получается показать это в матчах, но, надеюсь, с каждой встречей я буду играть все лучше и лучше. Эта пауза пошла мне на пользу. Я очень рада вернуться на хард и рада, что даже после такого тяжелого матча получила еще один шанс сыграть здесь. Надеюсь, в следующем матче смогу прибавить, — сказала Рыбакина в интервью на корте.