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Рыбакина после трехсетовика с Касаткиной: «Мы хорошо поработали на тренировках. Жаль, что пока не получается показать это в матчах»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной во втором круге WTA 1000 в Монреале — 6:3, 5:7, 6:4.

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Источник: Спортс‘’

— Поздравляем с победой. Очень тяжелый матч на старте турнира — вы провели на корте два часа 33 минуты, но сумели пройти дальше. Как оцените свою игру?

— Спасибо. Матч получился очень тяжелым. Я очень рада снова вернуться в Торонто — прошло уже немало времени. Спасибо всем за поддержку. Я просто счастлива, что получила еще одну возможность здесь сыграть.

— Это был ваш первый матч на харде после «Уимблдона». После турнира вы взяли паузу, кажется, даже съездили в Словакию, чтобы немного перезагрузиться. Насколько вам была нужна эта передышка? И каково снова играть на харде?

— У меня было немного времени, чтобы отдохнуть. Мы очень хорошо поработали на тренировках. Жаль, что пока не получается показать это в матчах, но, надеюсь, с каждой встречей я буду играть все лучше и лучше. Эта пауза пошла мне на пользу. Я очень рада вернуться на хард и рада, что даже после такого тяжелого матча получила еще один шанс сыграть здесь. Надеюсь, в следующем матче смогу прибавить, — сказала Рыбакина в интервью на корте.