Рыбакина после трехсетовика с Касаткиной: «Мы хорошо поработали на тренировках. Жаль, что пока не получается показать это в матчах»

— У меня было немного времени, чтобы отдохнуть. Мы очень хорошо поработали на тренировках. Жаль, что пока не получается показать это в матчах, но, надеюсь, с каждой встречей я буду играть все лучше и лучше. Эта пауза пошла мне на пользу. Я очень рада вернуться на хард и рада, что даже после такого тяжелого матча получила еще один шанс сыграть здесь. Надеюсь, в следующем матче смогу прибавить, — сказала Рыбакина в интервью на корте.