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Андреева повесила девятую баранку в сезоне — она лидер тура по этому показателю

Пятая ракетка мира Мирра Андреева разгромила Каролину Плишкову во втором круге тысячника в Торонто — 6:0, 6:2. Матч продолжался 55 минут.

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Источник: Спортс‘’

Россиянка выиграла сет с баранкой 37-й раз в карьере и девятый раз в сезоне — она лидер тура по этому показателю.

Кроме того, Андреева пятый раз в сезоне вышла в третий круг тысячника.

Дальше она встретится с Лейлой Фернандес или Ренатой Сарасуа.

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