Андреева повесила девятую баранку в сезоне — она лидер тура по этому показателю

Россиянка выиграла сет с баранкой 37-й раз в карьере и девятый раз в сезоне — она лидер тура по этому показателю.
Кроме того, Андреева пятый раз в сезоне вышла в третий круг тысячника.
Дальше она встретится с Лейлой Фернандес или Ренатой Сарасуа.
Пятая ракетка мира Мирра Андреева разгромила Каролину Плишкову во втором круге тысячника в Торонто — 6:0, 6:2. Матч продолжался 55 минут.
Россиянка выиграла сет с баранкой 37-й раз в карьере и девятый раз в сезоне — она лидер тура по этому показателю.
Кроме того, Андреева пятый раз в сезоне вышла в третий круг тысячника.
Дальше она встретится с Лейлой Фернандес или Ренатой Сарасуа.