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19-летняя Корнеева в матче с Наварро впервые обыграла соперницу из топ-30

Алина Корнеева победила 28-ю ракетку мира Эмму Наварро во втором круге тысячника в Торонто — 6:2, 6:2.

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Источник: Спортс‘’

19-летняя россиянка второй раз выступает в основной сетке WTA 1000 и впервые вышла в третий круг.

Также она впервые обыграла соперницу из топ-30. Теперь ее баланс против игроков такого уровня — 1:2.

Дальше Корнеева сыграет с Ивой Йович.