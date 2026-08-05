19-летняя Корнеева в матче с Наварро впервые обыграла соперницу из топ-30

19-летняя россиянка второй раз выступает в основной сетке WTA 1000 и впервые вышла в третий круг.
Также она впервые обыграла соперницу из топ-30. Теперь ее баланс против игроков такого уровня — 1:2.
Дальше Корнеева сыграет с Ивой Йович.
Алина Корнеева победила 28-ю ракетку мира Эмму Наварро во втором круге тысячника в Торонто — 6:2, 6:2.
19-летняя россиянка второй раз выступает в основной сетке WTA 1000 и впервые вышла в третий круг.
Также она впервые обыграла соперницу из топ-30. Теперь ее баланс против игроков такого уровня — 1:2.
Дальше Корнеева сыграет с Ивой Йович.