Российская теннисистка Корнеева победила Наварро в первом круге турнира в Торонто

Матч продолжался 1 час 17 минут. Корнеева выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Наварро ни разу не подала навылет, совершила три ошибки при подаче и сумела использовать 2 из 7 возможностей взять подачу оппонентки.