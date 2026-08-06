Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская теннисистка Корнеева победила Наварро в первом круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над американкой Эммой Наварро в матче 1/32 финала турнира в Торонто со счётом 6:2, 6:2.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча прошла на хардовом покрытии в Канаде. Представительница России занимает 89-е место в рейтинге WTA, в то время как её соперница располагается на 28-й строчке мирового рейтинга.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Корнеева выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Наварро ни разу не подала навылет, совершила три ошибки при подаче и сумела использовать 2 из 7 возможностей взять подачу оппонентки.

Шансы теннисисток на победу перед началом встречи оценивались букмекерами как практически равные. Коэффициент на успех Корнеевой составлял 1.95, тогда как на победу Наварро предлагали поставить за 1.85.

В 1/16 финала Корнеева сыграет с Ивой Йович.