Российская теннисистка Корнеева победила Наварро в первом круге турнира в Торонто

Встреча прошла на хардовом покрытии в Канаде. Представительница России занимает 89-е место в рейтинге WTA, в то время как её соперница располагается на 28-й строчке мирового рейтинга.
Матч продолжался 1 час 17 минут. Корнеева выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Наварро ни разу не подала навылет, совершила три ошибки при подаче и сумела использовать 2 из 7 возможностей взять подачу оппонентки.
Шансы теннисисток на победу перед началом встречи оценивались букмекерами как практически равные. Коэффициент на успех Корнеевой составлял 1.95, тогда как на победу Наварро предлагали поставить за 1.85.
В 1/16 финала Корнеева сыграет с Ивой Йович.