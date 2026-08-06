Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).
В матче второго круга Андреева (5-й номер посева) обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову (66-я ракетка мира) со счетом 6:0, 6:2.
Далее россиянка сыграет против победительницы матча между представительницей Канады Лейлой Фернандес и Мексики Ренатой Сарасуа.
19-летняя Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA (лучшая из россиянок). На ее счету шесть титулов WTA в одиночном разряде. В июне она впервые в карьере выиграла турнир «Большого» шлема, победив на «Ролан Гаррос».
В 2024 году россиянка в паре с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр.
Турнир WTA 1000 в Торонто проходит на хардовых кортах. Призовой фонд соревнований составляет более $7,4 млн.