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Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто

Во втором круге Андреева победила чешку Каролину Плишкову. 19-летняя россиянка нанесла сопернице разгромное поражение, отдав за матч всего два гейма (6:0, 6:2).

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Источник: Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

В матче второго круга Андреева (5-й номер посева) обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову (66-я ракетка мира) со счетом 6:0, 6:2.

Далее россиянка сыграет против победительницы матча между представительницей Канады Лейлой Фернандес и Мексики Ренатой Сарасуа.

19-летняя Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA (лучшая из россиянок). На ее счету шесть титулов WTA в одиночном разряде. В июне она впервые в карьере выиграла турнир «Большого» шлема, победив на «Ролан Гаррос».

В 2024 году россиянка в паре с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр.

Турнир WTA 1000 в Торонто проходит на хардовых кортах. Призовой фонд соревнований составляет более $7,4 млн.

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