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Андреева о том, что сходила на премьеру «Человека-паука» в Торонто: «Впервые во время турнира я вообще куда-то выбралась»

Пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как проводит свободное время в Торонто.

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На старте тысячника россиянка обыграла Каролину Плишкову со счетом 6:0, 6:2.

— Я очень довольна тем, как играла. Конечно, понимала, что Каролина — очень непростая соперница для первого матча на новом турнире. К счастью, Кончита помогла и отлично подготовила к встрече. Я очень довольна своей игрой и очень рада выйти в следующий круг.

— Для вас это второй канадский тысячник и первый в Торонто. Вы уже одержали здесь первую победу и повторили свой лучший результат на этом турнире.

— Да, пока все идет очень хорошо. У меня еще не было времени съездить в центр города и как следует его посмотреть. Но район, где мы живем… Мы ездили в Юнионвилл — это очень красивый район, там приятно просто гулять по улицам. И каждый вечер вместе с Кончитой мы едим замороженный йогурт. Так что пока Торонто принимает меня очень тепло.

— Многие, впервые приехав в Торонто, едут на Ниагарский водопад или гуляют по разным районам города, например Лесливиллу. А вы, кажется, сходили в кино на нового «Человека-паука». Как вам? Наверное, иногда полезно отвлечься от тенниса.

— Да, конечно. Если честно, впервые во время турнира я вообще куда-то выбралась. Обычно максимум могу сходить в ресторан. Меня очень трудно вытащить из номера, потому что я люблю просто лежать на кровати и ничего не делать (смеется). Но в этот раз мы с Кончитой решили сходить на нового «Человека-паука». Нам очень понравилось. Зал был полностью заполнен людьми. Атмосфера была отличная, и я очень рада, что мы туда сходили, — сказала Андреева в интервью на корте.

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