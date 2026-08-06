Андреева о том, что сходила на премьеру «Человека-паука» в Торонто: «Впервые во время турнира я вообще куда-то выбралась»

— Да, конечно. Если честно, впервые во время турнира я вообще куда-то выбралась. Обычно максимум могу сходить в ресторан. Меня очень трудно вытащить из номера, потому что я люблю просто лежать на кровати и ничего не делать (смеется). Но в этот раз мы с Кончитой решили сходить на нового «Человека-паука». Нам очень понравилось. Зал был полностью заполнен людьми. Атмосфера была отличная, и я очень рада, что мы туда сходили, — сказала Андреева в интервью на корте.