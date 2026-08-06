Оже-Альяссим о травме спины: «Попытался размяться, но практически не мог подавать»

Я надеялся, что с каждым днем будет становиться лучше. Сегодня попробовал выйти на корт — некоторые из вас это видели. Попытался размяться, но практически не мог подавать. В такой ситуации о том, чтобы выйти и бороться в матче, не могло быть и речи, — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.