Андреева об обязательном генетическом тестировании: «Я полностью принимаю любые правила, которые вводит WTA»

Мне нравится играть. Даже несмотря на то, что после Парижа у меня было не так много времени на отдых, я все равно с удовольствием ехала на траву. Мои отношения с этим покрытием немного сложные, но мне нравится приезжать в Лондон и Германию. Я бы ничего не стала менять.