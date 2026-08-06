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Андреева об обязательном генетическом тестировании: «Я полностью принимаю любые правила, которые вводит WTA»

Мирра Андреева прокомментировала введение обязательного генетического тестирования для участниц WTA-тура.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Вы упомянули, что немного устали после большого количества матчей на грунте. Были ли вы готовы к травяному сезону? В частности, к Бад-Хомбургу и «Уимблдону»?

— Если бы решение зависело только от меня, я бы взяла еще немного времени на отдых. Но мне нужно было хорошо подготовиться к травяному сезону. Получилось так, как получилось.

Мне нравится играть. Даже несмотря на то, что после Парижа у меня было не так много времени на отдых, я все равно с удовольствием ехала на траву. Мои отношения с этим покрытием немного сложные, но мне нравится приезжать в Лондон и Германию. Я бы ничего не стала менять.

— Недавно WTA объявила, что введет генетическое тестирование для игроков. Что вы об этом думаете?

— Сейчас моя главная цель — показывать лучший теннис на каждом турнире, который у меня впереди: в Торонто, Цинциннати, Нью-Йорке. На каждом из них.

Я полностью принимаю любые правила, которые вводит WTA, и буду им следовать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

«Мне нужен тренер, который скажет: “Чего ты встала, шевели задницей”. Свежее интервью Мирры.

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