Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев проиграл 3 из 6 стартовых матчей на «Мастерсах» в статусе первого сеяного

Третья ракетка мира Александр Зверев уступил Тэллону Грикспору на старте «Мастерса» в Монреале — 7:6 (3), 2:6, 4:6. В прошлом году он дошел до полуфинала.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Немец проиграл 50% (3 из 6) стартовых матчей на ATP 1000 в статусе первого сеяного. Это самый высокий показатель среди всех игроков, которые провели несколько таких турниров с момента введения формата в 1990-м.

Грикспор, в свою очередь, одержал третью победу над игроком из топ-5 (баланс — 3:21).

В следующем круге он поборется с Маттео Арнальди или Фабианом Марожаном.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше