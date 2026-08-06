Зверев проиграл 3 из 6 стартовых матчей на «Мастерсах» в статусе первого сеяного

Немец проиграл 50% (3 из 6) стартовых матчей на ATP 1000 в статусе первого сеяного. Это самый высокий показатель среди всех игроков, которые провели несколько таких турниров с момента введения формата в 1990-м.
Грикспор, в свою очередь, одержал третью победу над игроком из топ-5 (баланс — 3:21).
В следующем круге он поборется с Маттео Арнальди или Фабианом Марожаном.
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