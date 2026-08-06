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Зверев проиграл Грикспуру на турнире в Монреале

Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл Таллону Грикспуру из Нидерландов в матче второго круга турнира в Монреале — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Все о звездах российского тенниса

Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл Таллону Грикспуру из Нидерландов в матче второго круга турнира в Монреале — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 33 минуты. 29-летний немец подал 10 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. На счету его соперника — 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 9).

Следующий соперник Грикспура определится в матче Фабиан Марожан (Венгрия) — Маттео Арнальди (Италия).

Монреаль (Канада).

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 9 415 724 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Рафаэль Ходар (Испания, 20) — Корантен Муте (Франция) — 4:6, 6:1, 6:3.

Алексей Попырин (Австралия, Q) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 32) — 6:4, 6:3.

Хуберт Хуркач (Польша) — Алехандро Табило (Чили, 25) — 6:4, 7:6 (7:4).

Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 7:5, 6:3.

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.

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