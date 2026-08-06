Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим снялся с турнира в Монреале. 25-летний канадец, занимающий 4-е место в рейтинге ATP, должен был сыграть с французом Титуаном Дроге во втором круге.
"Боль появилась в понедельник. Это произошло довольно внезапно. Я тренировался здесь две недели, и у меня не было никаких проблем. Такое иногда случается, со мной это уже бывало раньше, просто очень неудачно, что это произошло именно здесь.
Мне повезло получить дополнительный день на подготовку из-за дождевых задержек. Я думал, что с каждым днём будет становиться лучше, но сегодня попробовал выйти на корт. Попытался размяться, но практически не мог подавать. Для меня было невозможно даже думать о том, чтобы выйти на матч", — приводит пресс-служба ATP слова Оже-Альяссима.