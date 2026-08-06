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Осака, Мертенс и Гауфф вышли в третий круг турнира в Торонто

Японская теннисистка Наоми Осака переиграла Панну Удварди из Венгрии во втором круге турнира в Торонто — 6:2, 6:4.

Все о звездах российского тенниса

Японская теннисистка Наоми Осака переиграла Панну Удварди из Венгрии во втором круге турнира в Торонто — 6:2, 6:4.

Также в третий круг вышли бельгийка Элисе Мертенс, гречанка Мария Саккари и американка Коко Гауфф.

Торонто (Канада).

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 7 433 076 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Наоми Осака (Япония, 11) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:2, 6:4.

Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — Анна Бондар (Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:4.

Мария Саккари (Греция, 29) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 6:3, 6:2.

Коко Гауфф (США, 4) — Кайла Дэй (США, Q) — 6:2, 7:5.