Осака, Мертенс и Гауфф вышли в третий круг турнира в Торонто

Японская теннисистка Наоми Осака переиграла Панну Удварди из Венгрии во втором круге турнира в Торонто — 6:2, 6:4.
Также в третий круг вышли бельгийка Элисе Мертенс, гречанка Мария Саккари и американка Коко Гауфф.
Торонто (Канада).
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.
Призовой фонд 7 433 076 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Наоми Осака (Япония, 11) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:2, 6:4.
Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — Анна Бондар (Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:4.
Мария Саккари (Греция, 29) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 6:3, 6:2.
Коко Гауфф (США, 4) — Кайла Дэй (США, Q) — 6:2, 7:5.