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Самсонова переиграла Крейчикову и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла чешку Барбору Крейчикову в матче второго круга турнира в Торонто — 6:1, 7:5.

Все о звездах российского тенниса

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла чешку Барбору Крейчикову в матче второго круга турнира в Торонто — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 37 минут. 27-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Следующая соперница Самсоновой определится в матче Майя Джойнт (Австралия) — Сорана Кирстя (Румыния).

Торонто (Канада).

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 7 433 076 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Людмила Самсонова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 22) — 6:1, 7:5.