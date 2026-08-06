Самсонова переиграла Крейчикову и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла чешку Барбору Крейчикову в матче второго круга турнира в Торонто — 6:1, 7:5.
Матч длился 1 час 37 минут. 27-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).
Следующая соперница Самсоновой определится в матче Майя Джойнт (Австралия) — Сорана Кирстя (Румыния).
Торонто (Канада).
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.
Призовой фонд 7 433 076 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Людмила Самсонова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 22) — 6:1, 7:5.