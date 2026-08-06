Самсонова переиграла Крейчикову и вышла в третий круг турнира в Торонто

Матч длился 1 час 37 минут. 27-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).