Хачанов проиграл во втором круге турнира в Монреале

Матч длился 1 час 49 минут. 30-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 7).