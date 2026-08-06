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Хачанов проиграл во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Теренсу Атману во втором круге турнира в Монреале — 4:6, 6:7 (3:7).

Все о звездах российского тенниса

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Теренсу Атману во втором круге турнира в Монреале — 4:6, 6:7 (3:7).

Матч длился 1 час 49 минут. 30-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 7).

Следующий соперник Атмана определится в матче Джейкоб Фернли (Великобритания) — Якуб Меншик (Чехия).

Монреаль (Канада).

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 9 415 724 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Теренс Атман (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 21) — 6:4, 7:6 (7:3).

Маттео Арнальди (Италия, 30) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:5, 2:6, 6:4.

Алекс Микельсен (США) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 16) — 6:3, 6:4.