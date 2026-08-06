Хачанов проиграл во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Теренсу Атману во втором круге турнира в Монреале — 4:6, 6:7 (3:7).
Матч длился 1 час 49 минут. 30-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 7).
Следующий соперник Атмана определится в матче Джейкоб Фернли (Великобритания) — Якуб Меншик (Чехия).
Монреаль (Канада).
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers.
Призовой фонд 9 415 724 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Теренс Атман (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 21) — 6:4, 7:6 (7:3).
Маттео Арнальди (Италия, 30) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:5, 2:6, 6:4.
Алекс Микельсен (США) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 16) — 6:3, 6:4.