Медведев проиграл во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл голландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в матче второго круга турнира в Монреале — 3:6, 6:7 (5:7).
Матч длился 1 час 41 минуту. 30-летний россиянин подал 3 раза навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 0 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 8).
Следующим соперником ван де Зандсхюлпа будет поляк Хуберт Хуркач.
Монреаль (Канада).
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers.
Призовой фонд 9 415 724 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:5).