Ван де Зандсхюлп объяснил, как ему удалось обыграть Медведева

Голландский теннисист Ботик ван де Зандсхюлп прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:5)) в матче второго круга турнира в Монреале.
«Мне удалось очень хорошо разнообразить игру. Мы уже несколько раз встречались, и каждый матч был тяжёлым. Раньше мне ни разу не удавалось его обыграть, но сегодня я очень хорошо варьировал свою игру. Мне пришлось изменить привычный стиль, выйти из зоны комфорта, и, думаю, мне это удалось», — приводит официальный сат ATP слова ван де Зандсхюлпа.
Следующим соперником ван де Зандсхюлпа будет поляк Хуберт Хуркач.
Медведев без тренера и без побед. Даниил покинул канадский «мастерс» после первого же матча.