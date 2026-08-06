Ван де Зандсхюлп объяснил, как ему удалось обыграть Медведева

«Мне удалось очень хорошо разнообразить игру. Мы уже несколько раз встречались, и каждый матч был тяжёлым. Раньше мне ни разу не удавалось его обыграть, но сегодня я очень хорошо варьировал свою игру. Мне пришлось изменить привычный стиль, выйти из зоны комфорта, и, думаю, мне это удалось», — приводит официальный сат ATP слова ван де Зандсхюлпа.