Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев проиграл 70-й ракетке мира Ван де Зандшульпу впервые за 5 встреч

Даниил Медведев проиграл 70-й ракетке мира Ботику ван де Зандшульпу во втором круге «Мастерса» в Монреале — 3:6, 6:7 (5). По ходу встречи россиянин отдал шесть геймов на своей подаче.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Это первое за пять встреч поражение Медведева от Ван де Зандшульпа.

С начала июня Медведев проиграл четыре из пяти последних матчей с соперниками, которые находятся в рейтинге не выше 70-го места.

Шестая ракетка мира ранее выбывал в стартовом матче турнира в Монреале только один раз, в 2024-м, теперь его баланс — 2:3.

Ван де Зандшульп шестой раз в карьере вышел в третий круг «Мастерса». Дальше он сыграет с Хубертом Хуркачем.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше