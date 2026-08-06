Медведев проиграл 70-й ракетке мира Ван де Зандшульпу впервые за 5 встреч

Это первое за пять встреч поражение Медведева от Ван де Зандшульпа.
С начала июня Медведев проиграл четыре из пяти последних матчей с соперниками, которые находятся в рейтинге не выше 70-го места.
Шестая ракетка мира ранее выбывал в стартовом матче турнира в Монреале только один раз, в 2024-м, теперь его баланс — 2:3.
Ван де Зандшульп шестой раз в карьере вышел в третий круг «Мастерса». Дальше он сыграет с Хубертом Хуркачем.
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