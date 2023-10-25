Волейболисты «Шахтера» выбыли из розыгрыша Кубка России на этапе ⅛ финала

Соперником подопечных Виктора Бекши на данной стадии турнира стало белгородское «Белогорье», первый поединок между коллективами прошел неделю назад в Молодечно и окончился победой российского клуба со счетом 3:0. Ответный матч серии до двух побед состоялся также не на домашней площадке одной из команд, а был сыгран в Туле. Оба стартовых сета прошли в равной борьбе, но в концовках чуть сильнее оказывались игроки «Белогорья» — 25:23 и 25:20. В третьей партии «Шахтер» вернул интригу, победив со счетом 25:18, но в четвертом отрезке белгородцы все же закрыли вопрос о выходе в четвертьфинал — 25:21, итоговые 3:1 по сетам сегодня и 2:0 в серии.