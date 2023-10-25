Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
11
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Все события
Фоторепортажи
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
25 октября, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» выбыли из розыгрыша Кубка России на этапе ⅛ финала

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» завершили выступления в мужском Кубке России по волейболу на стадии одной восьмой финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Соперником подопечных Виктора Бекши на данной стадии турнира стало белгородское «Белогорье», первый поединок между коллективами прошел неделю назад в Молодечно и окончился победой российского клуба со счетом 3:0. Ответный матч серии до двух побед состоялся также не на домашней площадке одной из команд, а был сыгран в Туле. Оба стартовых сета прошли в равной борьбе, но в концовках чуть сильнее оказывались игроки «Белогорья» — 25:23 и 25:20. В третьей партии «Шахтер» вернул интригу, победив со счетом 25:18, но в четвертом отрезке белгородцы все же закрыли вопрос о выходе в четвертьфинал — 25:21, итоговые 3:1 по сетам сегодня и 2:0 в серии.

В розыгрыше Кубка России — 2023 волейболисты «Шахтера» стартовали с предварительного группового этапа, где «горнякам» противостояли кемеровский «Кузбасс», «Газпром-Югра» из Сургута, а также нижневартовский клуб «Югра-Самотлор». Одержав три победы в шести матчах, солигорчане шагнули в 1/16 финала турнира, где нашу команду поджидал ярославский «Ярославич». Обе игры первого раунда плей-офф завершились в пользу «Шахтера» (3:2 и 3:1).

Далее «горняков» ожидает домашний матч в рамках мужской российской Суперлиги — 31 октября солигорчане на площадке Дворца спорта «Уручье» будут принимать «Кузбасс». В обеих играх на старте регулярного чемпионата «Шахтер» потерпел два поражения, кемеровчане же начали сезон с двух викторий. Встреча команд стартует в 17.00.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь