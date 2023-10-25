Волейболисты «Шахтера» выбыли из розыгрыша Кубка России на этапе ⅛ финала

Соперником подопечных Виктора Бекши на данной стадии турнира стало белгородское «Белогорье», первый поединок между коллективами прошел неделю назад в Молодечно и окончился победой российского клуба со счетом 3:0. Ответный матч серии до двух побед состоялся также не на домашней площадке одной из команд, а был сыгран в Туле. Оба стартовых сета прошли в равной борьбе, но в концовках чуть сильнее оказывались игроки «Белогорья» — 25:23 и 25:20. В третьей партии «Шахтер» вернул интригу, победив со счетом 25:18, но в четвертом отрезке белгородцы все же закрыли вопрос о выходе в четвертьфинал — 25:21, итоговые 3:1 по сетам сегодня и 2:0 в серии.
В розыгрыше Кубка России — 2023 волейболисты «Шахтера» стартовали с предварительного группового этапа, где «горнякам» противостояли кемеровский «Кузбасс», «Газпром-Югра» из Сургута, а также нижневартовский клуб «Югра-Самотлор». Одержав три победы в шести матчах, солигорчане шагнули в 1/16 финала турнира, где нашу команду поджидал ярославский «Ярославич». Обе игры первого раунда плей-офф завершились в пользу «Шахтера» (3:2 и 3:1).
Далее «горняков» ожидает домашний матч в рамках мужской российской Суперлиги — 31 октября солигорчане на площадке Дворца спорта «Уручье» будут принимать «Кузбасс». В обеих играх на старте регулярного чемпионата «Шахтер» потерпел два поражения, кемеровчане же начали сезон с двух викторий. Встреча команд стартует в 17.00.