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01:22 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли первый матч утешительного турнира Суперлиги

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснодаре начался турнир за 9−14-е места женской российской волейбольной Суперлиги сезона-2023/24, участие в котором принимает «Минчанка», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По итогам регулярного чемпионата наши девушки заняли предпоследнюю 13-ю строчку в турнирной таблице. Согласно регламенту, все команды, не попавшие в зону плей-офф, отправились в мини-турнир за 9−14-е места сезона. Первый из пяти матчей кругового турнира белоруски проводили сегодня против красноярского «Енисея», который закончил «гладкий» сезон на 10-й позиции, обыграв «Минчанку» в обоих предыдущих поединках.

На новую встречу столичный клуб настроился серьезно, первый сет был выигран со счетом 25:19. За нашими девушками осталось и начало второй партии, однако соперницы перехватили инициативу и довели дело до своей победы (25:18). В следующем отрезке команды поменялись ролями: «Енисей» вел с отрывом в шесть мячей, но белоруски шаг за шагом сокращали дефицит и в итоге дожали — 25:22.

Настолько же нервно было и в четвертом сете, на сей раз удачливее в концовке оказался красноярский коллектив (25:23). На решающую пятую партию сил у минчанок уже не хватило — в результате поражение со счетом 8:15 и итоговые 2:3. Столичная команда заработала один балл и по-прежнему занимает тринадцатое место в таблице Суперлиги.

Завтра белорусок ожидает поединок с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово», в четверг «Минчанка» сыграет с нижегородской «Спартой», а 20 апреля — с командой «Атом-Курск». Завершат утешительный турнир наши девушки в воскресенье матчем с хозяйками площадки из краснодарского «Динамо». По итогам розыгрыша команда, которая займет 14-е место, покинет элитный дивизион. А коллектив, который финиширует 13-м, проведет переходные матчи за право выступать в Суперлиге с командой, занявшей 2-ю позицию в российской высшей лиге А.

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