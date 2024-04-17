Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9−14-е места Суперлиги

В среду столичный коллектив в Краснодаре встречался с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово», который перед игрой опережал белорусок в таблице на пять баллов. В первом сете наши волейболистки ликвидировали отрыв соперниц в шесть мячей и довели дело до победы (25:22), однако в следующей партии уже сами упустили лидерство в пять очков и проиграли концовку (24:26). Подобных ошибок «Минчанка» больше не допускала — в двух следующих игровых отрезках преимущество белорусок было неоспоримым (25:16 и 25:12). Благодаря первой победе в круговом мини-турнире наши волейболистки набрали 19 баллов и сравнялись со «Спартой» на 12-й позиции в Суперлиге, но у девушек из Нижнего Новгорода есть игра в запасе.



Параллельно в соседней Анапе состоялся поединок второго тура финального этапа Молодежной лиги России между дублирующими составами минского и подмосковного клубов — «Минчанкой-2» и «Заречье-Одинцово-2». Первую партию со счетом 25:21 забрали соперницы белорусок, но в следующем сете сильнее с таким же результатом были уже наши девушки. Во второй половине игры концовки партий оказывались еще более напряженными, и оба раза удача была на стороне «Заречья-Одинцово-2» (25:22 и 25:23). Таким образом, 1:3 по сетам, «Минчанка-2» терпит второе поражение за два дня, накануне белоруски не справились с калининградским «Локомотивом-СШОР».



Завтра волейболистки обоих составов сильнейшей женской команды страны вновь выйдут на площадку. В турнире за 9−14-е места Суперлиги «Минчанка» сыграет с главным конкурентом за сохранение прописки в элите — нижегородской «Спартой» (начало в 14.00). В финальном этапе Молодежной лиги «Минчанка-2» в это же время начнет поединок с челябинским клубом «Динамо-Метар-2».