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20:39 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы Дедков и Петрушко вышли в финал первого этапа Кубка России по пляжному волейболу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Архангельске в Центре пляжных видов спорта Bora Bora проходит первый этап розыгрыша Кубка России 2024 года по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БФВ

В мужской турнир заявились 16 дуэтов, компанию пятнадцати российским парам составил и белорусский тандем Александр Дедков — Павел Петрушко. Накануне в Архангельске были сыграны матчи группового этапа, по итогам которых наши волейболисты вышли в плей-офф с первого места в пуле «В». Сперва белорусы разобрались с местными спортсменами Дмитрием Журавлевым и Ильей Семеновым, а затем в трех сетах сломили сопротивление команды «Обнинск-2» в составе Игоря Величко и Максима Сиволапа.

Сегодня в четвертьфинальном поединке Дедков и Петрушко справились с еще одними представителями Обнинска Кириллом Ельниковым и Дмитрием Ермаковым (21:16, 21:13), а в полуфинале нанесли поражение Егору Жаровину и Александру Мартыненко из Санкт-Петербурга (21:16, 21:19). Финальный поединок с участием белорусского дуэта состоится в воскресенье, начало в 14.00.

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