Белорусы Дедков и Петрушко вышли в финал первого этапа Кубка России по пляжному волейболу

В мужской турнир заявились 16 дуэтов, компанию пятнадцати российским парам составил и белорусский тандем Александр Дедков — Павел Петрушко. Накануне в Архангельске были сыграны матчи группового этапа, по итогам которых наши волейболисты вышли в плей-офф с первого места в пуле «В». Сперва белорусы разобрались с местными спортсменами Дмитрием Журавлевым и Ильей Семеновым, а затем в трех сетах сломили сопротивление команды «Обнинск-2» в составе Игоря Величко и Максима Сиволапа.



Сегодня в четвертьфинальном поединке Дедков и Петрушко справились с еще одними представителями Обнинска Кириллом Ельниковым и Дмитрием Ермаковым (21:16, 21:13), а в полуфинале нанесли поражение Егору Жаровину и Александру Мартыненко из Санкт-Петербурга (21:16, 21:19). Финальный поединок с участием белорусского дуэта состоится в воскресенье, начало в 14.00.