Волейболистки бегут из команды, за которую выступает трансгендер. Самоочищение женского спорта

В начале декабря женская команда из Сан-Хосе уступила в финале региональной волейбольной лиги и не попала в элитный дивизион NCAA. Эта неудача поставила точку в студенческой спортивной карьере Блэр Флеминг в Mountain West Conference, которая на протяжении трех сезонов была одной из главных звезд лиги. Этот игрок заметно отличался от других атлетичностью, силой удара, но то, что это биологический мужчина, университет скрывал от всех. Не знали даже партнеры по команде. Правду весной нынешнего года обнародовала капитан «Сан-Хосе» Брук Слуссер. По ее словам, она сама не подозревала об этом секрете, хотя Блэр часто селили с ней в одной комнате. Тайну Слуссер выведала случайно, после чего подала в суд на NCAA, правила которой позволяют трангендерам выступать в женском спорте.