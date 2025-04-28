Волейболисты «Шахтера» победили «Столицу» во втором матче финала чемпионата страны

Второй поединок серии до трех побед состоялся во Дворце спорта «Уручье». Фактор домашней площадки столичному клубу не помог — минчане ни разу за весь матч не вели в счете по ходу сета. Стартовый игровой отрезок «Шахтер» выиграл со счетом 25:19, две следующие партии гости забрали с одинаковым результатом 25:21. Первый поединок финала 23 апреля также завершился «сухой» победой «горняков» (3:0). Третья встреча команд пройдет в Солигорске 2 мая, в случае успеха «Шахтер» станет девятикратным чемпионом Беларуси.