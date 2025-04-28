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Волейболисты «Шахтера» победили «Столицу» во втором матче финала чемпионата страны

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» добыл вторую победу в финальной серии мужского чемпионата Беларуси по волейболу против «Столицы», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Второй поединок серии до трех побед состоялся во Дворце спорта «Уручье». Фактор домашней площадки столичному клубу не помог — минчане ни разу за весь матч не вели в счете по ходу сета. Стартовый игровой отрезок «Шахтер» выиграл со счетом 25:19, две следующие партии гости забрали с одинаковым результатом 25:21. Первый поединок финала 23 апреля также завершился «сухой» победой «горняков» (3:0). Третья встреча команд пройдет в Солигорске 2 мая, в случае успеха «Шахтер» станет девятикратным чемпионом Беларуси.

В регулярном чемпионате сезона-2024/25 «горняки» заняли первое место среди девяти команд, опередив минчан на девять очков. По ходу плей-офф «Шахтер» прошел витебский «Марко-ВГТУ» (2:0 в серии) и «Борисов-БГУФК» (3:0), столичный клуб обыграл могилевский «Коммунальник» (2:0) и гомельскую «Энергию» (3:2). В предыдущие годы минчане и солигорчане оспаривали золотые медали национального первенства девять раз, семь из этих финалов выиграл «Шахтер».