«Это шикарно». Владимир Алекно — о составе «Зенита» СПб на сезон-2025/2026

"На сегодняшний день я доволен. Мы имеем очень молодую, хорошую, заряженную, конкурентоспособную четвёрку доигровщиков. И это шикарно. Головную боль себе нажил — кому больше играть. Но мою головную боль будут решать они, а не я. Кто лучше играет, с кем побеждает команда, тот и будет играть.