Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это шикарно». Владимир Алекно — о составе «Зенита» СПб на сезон-2025/2026

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал состав команды на предстоящий сезон.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал состав команды на предстоящий сезон.

"На сегодняшний день я доволен. Мы имеем очень молодую, хорошую, заряженную, конкурентоспособную четвёрку доигровщиков. И это шикарно. Головную боль себе нажил — кому больше играть. Но мою головную боль будут решать они, а не я. Кто лучше играет, с кем побеждает команда, тот и будет играть.

Я всегда говорил: имя, титулы для меня вообще ничего не значат. Если играешь лучше другого, будешь играть. Сюда входит всё: работа, отношения, командность и эффективность. Четвёрка шикарная. Приобрели два новых шикарных доигровщика — Максима Бочарова и Романа Пакшина. Они спокойно могут составить конкуренцию Стасу Динейкину и Марлону Янту. Интересная ситуация, классная и рабочая", — сказал Алекно в интервью клубному каналу.