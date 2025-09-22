Что творит Майка Кристенсон! Практически в одиночку затащил США в четвертьфинал ЧМ-2025

А те, чувствуя надёжный тыл, выдохнули, сбросили с себя ответственность и начали просто играть в волейбол. Полетела подача, и у словенцев стало рваться там, где тонко. Ник Муянович при всех своих выдающихся данных всё же диагональный, в приёме ему сложно. Его напарник Жига Штерн давно в сборной, но в основном составе это едва ли не первый его сезон. Они занервничали, стали ошибаться, а американцы почувствовали вкус крови. Фабио Соли тасовал состав, брал тайм-ауты, которые, кстати, периодически давали эффект. Однако американцев было уже не остановить.