Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного «Динамо»

Наставник возглавил столичную команду в межсезонье.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского московского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Аркадий Козлов.

В четырех матчах чемпионата России «Динамо» одержало 2 победы и потерпело 2 поражения. Столичноя команда с 6 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблице. 29 октября бело-голубые примут лидера чемпионата казанский клуб «Динамо — Ак Барс».

Гилязутдинову 52 года, он возглавил «Динамо» в межсезонье. С 2009 по 2023 год был главным тренером «Динамо — Ак Барса». Под его руководством казанская команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом России и семь раз — обладателем кубка страны.