Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного «Динамо»

Гилязутдинову 52 года, он возглавил «Динамо» в межсезонье. С 2009 по 2023 год был главным тренером «Динамо — Ак Барса». Под его руководством казанская команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом России и семь раз — обладателем кубка страны.