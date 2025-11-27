Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Динамо Метар» сыграет с «Минчанкой», «Корабелка» встретится с «Локомотивом», другие матчи

С 28 ноября по 1 декабря пройдут матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Пари Суперлига по волейболу.

Женщины.

11-й тур.

28 ноября.

Динамо Метар — Минчанка — 16.30.

Корабелка — Локомотив — 19.30.

29 ноября.

Динамо-Ак Барс Казань — Енисей — 16.00.

Динамо Москва — Ленинградка — 17.00.

Тулица — Заречье-Одинцово — 19.00.

1 декабря.

Уралочка — Омичка — 16.00.

Динамо Краснодар — Протон — 17.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 9 побед — 1 поражение (27 очков), Заречье-Одинцово — 9−1 (26), Уралочка — 7−3 (24), Ленинградка — 6−4 (18), Локомотив — 5−5 (16), Протон — 5−5 (15), Динамо Москва — 5−5 (15), Тулица — 5−5 (15), Корабелка — 5−5 (14), Омичка — 4−6 (13), Енисей — 3−7 (8), Динамо Метар — 3−7 (7), Динамо Краснодар — 2−8 (6), Минчанка — 2- (6).