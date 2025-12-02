Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Белогорье» сыграет с «Кузбассом», «Енисей» против московского «Динамо» и другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
11-й тур.
3 декабря.
Белогорье — Кузбасс — 18.30.
5 декабря.
Енисей — Динамо Москва — 14.30.
Горький — Локомотив — 18.30.
6 декабря.
Урал — Динамо-ЛО — 14.00.
Зенит Санкт-Петербург — Зенит Казань — 16.30.
МГТУ — Газпром-Югра — 16.30.
Ярославич — Нова — 17.00.
7 декабря.
Оренбуржье — Факел — 16.00.
Турнирное положение: Локомотив — 9 побед — 1 поражение (27 очков), Зенит-Казань — 10−1 (29), Зенит Санкт-Петербург — 8−2 (26), Динамо Москва — 8−2 (23), Енисей — 7−3 (22), Белогорье — 7−3 (20), Нова — 5−5 (16), Динамо-ЛО — 6−4 (15), Газпром-Югра — 4−6 (11), Горький — 4−6 (10), Урал — 3−7 (10), Оренбуржье — 3−7 (9), Факел — 2−8 (7), Кузбасс — 2−8 (7), Ярославич — 2−8 (6), МГТУ — 1−9 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.