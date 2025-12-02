Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Белогорье» сыграет с «Кузбассом», «Енисей» против московского «Динамо» и другие матчи

С 3 по 7 декабря пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

11-й тур.

3 декабря.

Белогорье — Кузбасс — 18.30.

5 декабря.

Енисей — Динамо Москва — 14.30.

Горький — Локомотив — 18.30.

6 декабря.

Урал — Динамо-ЛО — 14.00.

Зенит Санкт-Петербург — Зенит Казань — 16.30.

МГТУ — Газпром-Югра — 16.30.

Ярославич — Нова — 17.00.

7 декабря.

Оренбуржье — Факел — 16.00.

Турнирное положение: Локомотив — 9 побед — 1 поражение (27 очков), Зенит-Казань — 10−1 (29), Зенит Санкт-Петербург — 8−2 (26), Динамо Москва — 8−2 (23), Енисей — 7−3 (22), Белогорье — 7−3 (20), Нова — 5−5 (16), Динамо-ЛО — 6−4 (15), Газпром-Югра — 4−6 (11), Горький — 4−6 (10), Урал — 3−7 (10), Оренбуржье — 3−7 (9), Факел — 2−8 (7), Кузбасс — 2−8 (7), Ярославич — 2−8 (6), МГТУ — 1−9 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.