Жлобинская «Искра» впервые выиграла женский Кубок Беларуси по волейболу

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки жлобинской «Искры» впервые в истории стали обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Финал четырех турнира прошел в Жлобине, в решающем матче хозяйки площадки сошлись с брестским «Прибужьем». Первый и второй сеты закончились с одинаковым счетом 25:21 в пользу «Искры», в третьей партии сильнее были гостьи (25:18), но развить успех брестчанки не смогли. Четвертый игровой отрезок забрали волейболистки из Жлобина (25:22), в результате 3:1 по сетам в пользу «Искры».

На предварительном этапе новоиспеченные обладательницы Кубка Беларуси прошли новополоцкую «Лилею» и могилевский «Коммунальник», а в полуфинале в трех сетах победили самую титулованную команду страны «Минчанку». Столичный клуб в итоге стал обладателем бронзовых наград, одолев в матче за третье место гродненский «Коммунальник-ГрГУ» (3:0).