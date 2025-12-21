Жлобинская «Искра» впервые выиграла женский Кубок Беларуси по волейболу

Финал четырех турнира прошел в Жлобине, в решающем матче хозяйки площадки сошлись с брестским «Прибужьем». Первый и второй сеты закончились с одинаковым счетом 25:21 в пользу «Искры», в третьей партии сильнее были гостьи (25:18), но развить успех брестчанки не смогли. Четвертый игровой отрезок забрали волейболистки из Жлобина (25:22), в результате 3:1 по сетам в пользу «Искры».