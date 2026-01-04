Олимпийский чемпион Мусэрский завершит карьеру в конце сезона

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона. Комментарий Мусэрского приводит пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Отмечается, что 37-летний Мусэрский объявил о своем решении во время матча японского «Сантори Санбёрдз», за который он выступает с 2018 года.
«После этого сезона я закончу карьеру. Но сейчас все продолжается, и я хочу помочь команде выиграть снова», — сказал он.
Помимо золота Олимпиады, Мусэрский в составе сборной России выиграл чемпионат Европы (2013), Кубок мира (2011), Лигу наций (2018) и дважды — Мировую лигу (2011, 2013). В России Мусэрский выступал за белгородское «Белогорье» и «Металлоинвест» из Старого Оскола. Он является чемпионом и двукратным обладателем Кубка России, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола. Вместе с «Сантори Санбёрдз» он четырежды стал чемпионом Японии.