Олимпийский чемпион Мусэрский завершит карьеру в конце сезона

Помимо золота Олимпиады, Мусэрский в составе сборной России выиграл чемпионат Европы (2013), Кубок мира (2011), Лигу наций (2018) и дважды — Мировую лигу (2011, 2013). В России Мусэрский выступал за белгородское «Белогорье» и «Металлоинвест» из Старого Оскола. Он является чемпионом и двукратным обладателем Кубка России, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола. Вместе с «Сантори Санбёрдз» он четырежды стал чемпионом Японии.