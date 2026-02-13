Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло краснодарское «Динамо», казанское «Динамо» победило «Минчанку», другие результаты

14−16 февраля прошли матчи 23-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

23-й тур.

14 февраля.

Уралочка — Локомотив — 3−2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).

Тулица — Ленинградка — 3−2 (26:24, 25:21, 24:26, 21:25, 15:13).

15 февраля.

Динамо Метар — Омичка — 3−2 (23:25, 25:27, 25:20, 25:16, 15:11).

16 февраля.

Динамо Краснодар — Заречье-Одинцово — 1−3 (27:25, 23:25, 28:30, 15:25).

Динамо Москва — Енисей — 3−1 (25:14, 22:25, 25:13, 25:13).

Динамо Казань — Минчанка — 3−0 (25:18, 25:18, 25:12).

Корабелка — Протон — 3−2 (23:25, 25:17, 25:22, 19:25, 15:13).

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 20 побед — 3 поражения (62 очка), Уралочка — 19−4 (57), Заречье-Одинцово — 16−7 (49), Динамо Москва — 15−8 (44), Ленинградка — 14−8 (41), Локомотив — 13−10 (40), Тулица — 12−11 (36), Корабелка — 12−11 (32), Протон — 9−14 (28), Омичка — 8−14 (27), Динамо Краснодар — 8−15 (20), Динамо-Метар — 7−16 (21), Енисей — 4−19 (12), Минчанка — 3−20 (11).