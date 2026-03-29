«Заречье-Одинцово» обыграло «Уралочку» и вышло в финал чемпионата России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд и вышел в финал плей-офф.
Встреча в Одинцове завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:12, 25:15).
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Заречья-Одинцово». В финале подмосковная команда встретится с казанским «Динамо», которое ранее в другом полуфинале нанесло поражение московскому «Динамо».