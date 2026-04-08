Волейболистки «Динамо-Ак Барс» повели 2−0 в финальной серии женской Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» увеличили свое лидерство в финальной серии женской Суперлиги с «Заречье-Одинцово».
Второй матч финала, состоявшийся в Казани, завершился победой «Динамо-Ак Барс» в четырех сетах — 29:25, 25:18, 25:21, 25:20.
«Динамо-Ак Барс» повело в серии 2−0. Третий матч, который может стать решающим, состоится в Одинцово 12 апреля.