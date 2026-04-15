«Сделаны выводы о низком качестве судейства». Страсти в полуфинале мужской волейбольной Суперлиги

Московское «Динамо» уже вышло в финал, обыграв в полуфинале петербургский «Зенит» в четырех встречах. Столичные волейболисты до сих пор не знают, с кем им предстоит бороться за золотые медали чемпионата России — во втором полуфинале будет сыгран пятый матч. Новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит» до сих пор не выявили сильнейшего в серии до трех побед.