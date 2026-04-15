«Сделаны выводы о низком качестве судейства». Страсти в полуфинале мужской волейбольной Суперлиги

Московское «Динамо» уже вышло в финал, обыграв в полуфинале петербургский «Зенит» в четырех встречах. Столичные волейболисты до сих пор не знают, с кем им предстоит бороться за золотые медали чемпионата России — во втором полуфинале будет сыгран пятый матч. Новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит» до сих пор не выявили сильнейшего в серии до трех побед.
Слишком много споров и эмоций
В четвертом матче (казанцы к 12 апреля лидировали в полуфинальной серии со счетом 2:1) дело шло к победе команды Алексея Вербова. Но «Локомотив» отыгрался с 1:2 по сетам, и уже в третий раз в четырех встречах прозвучал свисток на пятую, укороченную, решающую партию.
В ней было слишком много споров и эмоций, чтобы не обратить на это внимание даже при повышенном градусе борьбы и напряжения. Судьям пришлось постараться, чтобы притушить этот градус и остудить разгорячившихся игроков и тренеров. Сделать это не вышло.
Ряд неочевидных решений в спорные моменты — касание локтем сетки игроком «Зенита» Артемом Вольвичем, смена решений при подаче и вопросы про касание, адресованные Омару Курбанову, выходы Алексея Вербова на площадку и последовавшие в микст-зоне заявления Пламена Константинова о том, что казанцы нечестно играют с бесконечными нажиманиями зуммеров тайм-аута, — всерьез взволновали достаточно спокойное волейбольное сообщество.
Грубые методические ошибки
Как вскоре выяснилось, судьи получили за этот матч невысокие оценки. 14 апреля состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии президиума Всероссийской коллегии волейбольных судей под председательством Сергея Титова. В заседании участвовали опытнейшие мастера судейского цеха: Андрей Зенович и Антон Анцибор, в присутствии секретаря Ивана Гришкина, были приглашены Александр Лопатин, судья всероссийской категории, и Сергей Сениченко — главный судья матчей 10 и 12 апреля в Новосибирске.
По итогам заседания были сделаны выводы о низком качестве судейства и последовало заключение о совершении грубых методических ошибок именно в пятой партии, а судьи матча Николай Книжников и Александр Павлов получили оценки средние и ниже среднего. Отмечено, что это поспособствовало созданию нездорового и неспортивного напряжения с многочисленными спорами и негативно сказалось на восприятии матча зрителями и на имидже волейбола как вида спорта.
По итогам заседания комиссии по назначениям Всероссийской коллегии судей было рекомендовано учесть эти оценки при планировании судейских назначений на последующие матчи сезона. Также необходимо обратить внимание на обязательность строгого соблюдения требований судейских документов по вопросам принятия решений, внимания к задержкам времени посредством запроса тайм-аута и соблюдения дисциплины всеми членами команд, недопущения споров и иных проявлений неспортивного поведения.
Примечательно, что и Николай Книжников, и Александр Павлов — опытнейшие судьи, отработавшие немало как российских, так и международных матчей.
Анатолий Курагин