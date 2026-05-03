Волейболистки московского «Динамо» завоевали бронзу Кубка России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло петербургскую «Корабелку» в матче за третье место в Кубке России по волейболу среди женских команд.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−1 (22:25, 32:30, 25:19, 26:24).
Позднее в воскресенье в финале Кубка России встретятся екатеринбургская «Уралочка-НТМК» и подмосковный клуб «Заречье-Одинцово».