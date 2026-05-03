Волейболистка Маркова выиграла Лигу чемпионов в составе «Вакыфбанка»

В финале команда обыграла «Эджзаджибаши» со счетом 3−1.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 3 мая. /ТАСС/. Российская волейболистка Марина Маркова стала победительницей Лиги чемпионов в составе турецкого «Вакыфбанка».

В финале «Вакыфбанк» обыграл другой клуб из Стамбула «Эджзаджибаши» со счетом 3−1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18). Маркова набрала 26 очков. Самым результативным игроком встречи стала сербская диагональная победительниц, двукратная чемпионка мира Тияна Бошкович с 33 очками.

Маркова впервые стала победительницей Лиги чемпионов. Она выступает за «Вакыфбанк» с 2024 года. В составе команды россиянка становилась двукратной чемпионкой Турции и победительницей кубка страны.

«Вакыфбанк» в седьмой раз выиграл Лигу чемпионов. Рекордсменом по количеству титулов является московское «Динамо», завоевывавшее трофей 11 раз. Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.