Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал девочку сменить волейбол на футбол из-за низкого роста

Президент США на встрече в Овальном кабинете спросил у юной девочки, может ли та вообще ударить по мячу с таким ростом, и сказал, что ей больше подходит футбол.

Источник: РБК Спорт

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме начал отговаривать маленькую девочку от занятий волейболом из-за низкого роста.

Трамп пригласил в Овальный кабинет нескольких юных спортсменов на мероприятие по поводу возрождения общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников.

Трамп призвал девочку сменить волейбол на футбол из-за низкого роста.

Во время встречи Трамп обратил внимание на юную девочку и спросил, какими видами спорта та любит заниматься. «Я играю в волейбол, а летом пытаюсь освоить футбол», — ответила она.

«А с твоим ростом ты хорошо бьешь по волейбольному мячу? Ты можешь высоко прыгать?» — спросил президент. Девочка ответила, что «не очень», на что он пошутил: «Тогда футбол, пожалуй, будет лучше».

После того как его замечание вызвало взрыв смеха у присутствующих, Трамп добавил: «Я просто смотрю и думаю, что из нее получилась бы отличная футболистка».