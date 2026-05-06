Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме начал отговаривать маленькую девочку от занятий волейболом из-за низкого роста.
Трамп пригласил в Овальный кабинет нескольких юных спортсменов на мероприятие по поводу возрождения общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников.
Трамп призвал девочку сменить волейбол на футбол из-за низкого роста.
Во время встречи Трамп обратил внимание на юную девочку и спросил, какими видами спорта та любит заниматься. «Я играю в волейбол, а летом пытаюсь освоить футбол», — ответила она.
«А с твоим ростом ты хорошо бьешь по волейбольному мячу? Ты можешь высоко прыгать?» — спросил президент. Девочка ответила, что «не очень», на что он пошутил: «Тогда футбол, пожалуй, будет лучше».
После того как его замечание вызвало взрыв смеха у присутствующих, Трамп добавил: «Я просто смотрю и думаю, что из нее получилась бы отличная футболистка».