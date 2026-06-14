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Сборная Казахстана по волейболу проиграла в матче за бронзу Кубка Азии

Женская сборная Казахстана по волейболу не смогла попасть в число призеров на Кубке Азии 2026 года в филиппинском Кандоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Казахстанская федерация волейбола

В заключительный день турнира команда под руководством Аскара Шалкибекова оспаривала бронзу с соперницами из Вьетнама. На групповом этапе казахстанки обыграли эту сборную со счетом 3:2.

Но медальный матч завершился победой представительниц Вьетнама — 3:0 по сетам (25:17, 25:12, 25:19). Лучшую результативность среди казахстанок показала доигровщица Кристина Белова, набравшая десять очков.

Таким образом, национальная команда завершила Кубок Азии на четвертой позиции. Представительницы Вьетнама выиграли бронзу.

Титул взяла сборная Южной Кореи, которая в финале победила соперниц из Китайского Тайбэя со счетом 3:0.