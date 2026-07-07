Капитан сборной Венесуэлы по волейболу погиб в результате землетрясения

КАРАКАС, 6 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Венесуэлы по волейболу Вильнер Ривас погиб в результате землетрясения вместе с женой и сыном. Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Венесуэлы.
27 июня стало известно, что спортсмен пропал без вести.
«Венесуэльская федерация волейбола присоединяется к скорби, которая поглощает всю венесуэльскую волейбольную семью. Наши искренние соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде и близким», — говорится в сообщении.
Ривасу был 31 год. В следующем сезоне он должен был выступать за испанский клуб «Гуагуас».
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. Число погибших составляет более 3,5 тыс. человек.