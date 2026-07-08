Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов

7 июля Международный олимпийский комитет снял ограничения с российских атлетов и восстановил членство Олимпийского комитета России.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

7 июля Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России и восстановил членство национального комитета.

«Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Такой подход отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки», — говорится в сообщении.

При этом вопрос об использовании национальной символики пока не решен. FIVB и Европейская федерация волейбола вынесут по нему решение после консультации с соответствующими международными спортивными организациями. В соответствии с рекомендацией МОК будет разработан и реализован специальный комплексный план антидопингового тестирования россиян.

Российские сборные и команды были отстранены от международных турниров в 2022 году из-за обострения ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше