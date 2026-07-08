Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов

ЖЕНЕВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
7 июля Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России и восстановил членство национального комитета.
«Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Такой подход отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки», — говорится в сообщении.
При этом вопрос об использовании национальной символики пока не решен. FIVB и Европейская федерация волейбола вынесут по нему решение после консультации с соответствующими международными спортивными организациями. В соответствии с рекомендацией МОК будет разработан и реализован специальный комплексный план антидопингового тестирования россиян.
Российские сборные и команды были отстранены от международных турниров в 2022 году из-за обострения ситуации на Украине.