«После допуска испытали искренние положительные эмоции». Интервью Лешукова

В финале Кубка России, прошедшем в Орле, Илья Лешуков установил уникальное достижение — стал единственным восьмикратным обладателем этого трофея в нашем пляжном волейболе. На этот раз 30-летний игрок взял титул с Олегом Стояновским. Этот дуэт, выступающий за новоуренгойский «Факел Ямал», победил в третий раз подряд. После завершения турнира Илья ответил на вопросы «СЭ».
Отличный повод увидеть семью
— Какие впечатления от соревнований в Орле?
— Приезжаем уже пятый год, и нам все нравится. За эти годы был проделан большой путь: от маленького стадиона до центрального большого корта. На финальных днях турнира трибуны были заполнены, мы видели ажиотаж. Очень теплая публика! С удовольствием ездим в Орел!
— Как оцениваете собственный результат?
— Приятно, что появился рекорд — восьмикратный обладатель Кубка России. Побеждать, конечно, не приедается. Мы очень рады выигрывать. Но главное, что нас допустили до международных турниров. Это вдохновляет больше всего.
— На трибунах в Орле было много болельщиков. Интерес к пляжному волейболу растет?
— Как мне кажется, да, так всегда. Особенно когда корт находится в интересном месте. Орел — один из первых городов, где площадки стали строить в центре. И пока идет турнир, люди подходят, узнают, остаются. И на финалах в таких локациях всегда будут полные стадионы. Болельщикам нравится.
— Как оцените свое взаимодействие в паре с Олегом Стояновским?
— Отлично! Столько лет работаем вместе, причем с лучшим тренером. Он настроил наше взаимодействие за первый год, сейчас мы дорабатываем мелочи. Понимаем друг друга. Все, что работает, используем. Стараемся задействовать то, что нам приносит пользу и результат.
— Видел вашу публикацию в социальных сетях о «чемпионском восстановлении». Как проходят дни после Кубка России?
— Это один из немногих турниров, который заканчивается в субботу. Получается так, что появляется возможность увидеться с друзьями и семьей в воскресенье. Сходили в баню, попарились, восстановились. Обычно мы приезжаем с соревнований только в понедельник, и тяжелее провести время с семьей. А в этот раз — отличный повод всех увидеть, разделить эмоции.
Мечта об Олимпиаде стала осязаемой
— Олег Стояновский говорил, что новость о допуске на международную арену дала ему дополнительные силы. У вас так же?
— Впервые за долгое время мы испытывали искренние эмоции и получали настоящее удовольствие от волейбола. Появилась глобальная цель. Есть большая мечта о победе на Олимпийских играх — теперь она хоть немного стала осязаемой. У нас появилась возможность отобраться на главный турнир. Все последние годы мы тренировались и жили с надеждой, что нас вернут. Это случилось, и это вдохновляет. Держать высокий уровень в условиях ограничений тяжело.
— В каких турнирах сможете принять участие в ближайшее время?
— Насколько я понимаю, наша федерация ведет большую работу. В ближайшие пару дней будет решение. Для участия нужно заявиться за месяц до начала турнира. Если нам восстановят очки, мы сможем попасть в элитную сетку. Ближайший турнир в календаре пройдет в канадском Монреале. Но есть сложности с визами. Если смотреть на вещи реально, то в конце августа появится график отбора на Олимпиаду, который начнется осенью. Обычно это Китай, страны Южной Америки — туда есть все шансы попасть.
— Воодушевлены тем, что впереди олимпийский цикл?
— Когда узнали о допуске, то заиграли с новыми силами. Получаем самые искренние эмоции, потому что появилась высокая цель. Теперь все зависит от нас. Отберемся ли, какой результат покажем — все в наших руках.
Артем Бухаев