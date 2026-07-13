«После допуска испытали искренние положительные эмоции». Интервью Лешукова

— Насколько я понимаю, наша федерация ведет большую работу. В ближайшие пару дней будет решение. Для участия нужно заявиться за месяц до начала турнира. Если нам восстановят очки, мы сможем попасть в элитную сетку. Ближайший турнир в календаре пройдет в канадском Монреале. Но есть сложности с визами. Если смотреть на вещи реально, то в конце августа появится график отбора на Олимпиаду, который начнется осенью. Обычно это Китай, страны Южной Америки — туда есть все шансы попасть.