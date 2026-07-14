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Умер один из тренеров сборной России по волейболу на победных ОИ-2012

Сергею Алексееву, который многие годы работал в казанском «Зените», было 70 лет.

Источник: Соцсети

Сергей Алексеев, который входил в тренерский штаб сборной России по волейболу на Олимпийских играх 2012 года, скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте казанского «Зенита», где он работал.

Причина его смерти не уточняется.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Николаевича», — говорится в сообщении.

С 2008 года Алексеев занимал должность тренера по ОФП в главной команде «Зенита», а с 2021-го — в академии клуба. В предстоящем сезоне он должен был приступить к работе в «Зенит-УОР».

В своей тренерской карьере Алексеев выиграл множество трофеев, в числе которых пять титулов Лиги чемпионов и 13 побед в чемпионате России. Он также работал в «Белогорье», «МГТУ-Лужники» и женском московском «Динамо». На ОИ-2012 мужская сборная России завоевала золотые медали.