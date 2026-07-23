Константин Ушаков: «Это первый шаг подготовки к Олимпиаде»

Российский волейбол выходит из отпуска. В конце текущей недели наша женская национальная команда начнет тренировки на базе в Новогорске, а в завершение этого сбора проведет два выездных товарищеских матча против сборной Сербии. О целях и задачах для российской команды «СЭ» поговорил с главным тренером сборной Константином Ушаковым.
Новости о допуске воодушевили игроков
— В начале месяца пришла приятная новость о допуске волейболистов до международных соревнований. Где и как вы встретили эту новость?
— Из новостей. После уже пошли звонки. Реакция, конечно, была позитивная. Уже соскучился по международным матчам.
— Мы, журналисты, часто спрашиваем у спортсменов о мотивации. А у вас, как у тренера, стало ли больше настроя и желания в связи с хорошими новостями?
— Мотивации всегда хватает. Не могу сказать, что не видел какой-то цели. Все равно работаешь на будущее, даже когда не было допуска. Выстраиваешь отношения с игроками, стараешься узнать о них как можно больше, понять их.
— В конце недели у вас начинается сбор в Новогорске. На что ориентировались при выборе состава на него?
— Сейчас уже идет конкретно подготовка к Олимпийским играм. Хочется видеть максимально приближенный состав, который будешь использовать в следующем сезоне. Понятно, что произойдут какие-то изменения — кто-то прибавится, а кто-то убавится. Но хочется сейчас собрать как можно больше людей, которые смогут выступить на Играх в Лос-Анджелесе.
— Общались ли с девушками? Воодушевлены ли они, учитывая допуск до международных соревнований?
— Пообщался не с каждой, но все действительно воодушевлены. Все хотят быть в команде, чтобы прочувствовать на себе международный накал борьбы и страсть.
— Чуть больше года назад мы с вами общались перед сбором, который заканчивался матчем со сборной Сербии. Вы тогда говорили, что тот сбор был больше ознакомительным, чтобы найти командное понимание. Какую цель видите сейчас?
— Прежде всего — продолжить общение. Продолжить узнавать друг друга, доверять друг другу. Это немаловажно. Необходимо прочувствовать атмосферу, поработать над чем-то точечно, но так, чтобы это отложилось на следующий год и чтобы не начинать все с нуля.
Необходимо стремиться к победе
— Второй год мы играем со сборной Сербии. Что скажете об этом сопернике? Чем вам запомнился прошлый матч?
— Соперник непростой. В том составе, против которого играли, было немало чемпионок мира. То, что мы, практически не тренируясь, проявили характер и выиграли матч, — это, наверное, больше всего запомнилось. После 0:2 не опустили руки, не стали искать оправданий, а продолжили биться и играть на победу. Это важно.
— Сейчас планируются два матча в Сербии. Чего ждете от этих встреч?
— Хорошей атмосферы в команде, которую нам самим нужно создать. И необходимо отработать некоторые тактические моменты, плюс посмотреть игроков, которые приедут в этом году в сборную.
— Насколько для нас важны такие матчи в преддверии нашего официального возвращения?
— Очень важны. Это не просто съездил и поиграл, а, как уже говорил, это первый шаг подготовки к Олимпийским играм. Нужно пообщаться, узнать друг друга и попробовать выиграть. Да, времени будет мало на подготовку, но необходимо стремиться к победе.
— На предстоящем чемпионате Европы наша команда еще, к сожалению, не выступит. Будете ли следить за этим турниром?
— Да, постараюсь посмотреть все матчи, если удастся. Сейчас в отпуске была возможность следить за всеми встречами Лиги наций.
— Насколько изменился мировой волейбол в наше отсутствие?
— Практически не изменился. Может быть, стал более силовым. Сейчас побеждают те сборные, которые имеют силовых игроков: Италия, Сербия. Надо посмотреть, что можем мы. Мы умеем атаковать, но, чтобы атаковать, нужно сделать кучу других вещей. Поэтому работы еще очень-очень много, как на этих сборах, так и в следующем году. Предстоит сделать команду практически с нуля. Потому что четыре года без международных соревнований — это большой срок. Девушки должны прочувствовать ритм игры. Прежде всего это касается центральных, которым нужно понимать, как играть в быстрый волейбол и насколько сильны диагональные в лучших командах мира.
— Если никаких ограничений больше на пути не возникнет, должны ли мы забирать путевки на Олимпиаду?
— Думаю, что все, кто приедет, будут стараться это сделать. Все соскучились, все хотят. Это даже спрашивать не надо. У тех людей, с которыми поговорил по телефону, чувствуется, что глаза горят и настроение приподнятое.
Михаил Кузнецов