Константин Ушаков: «Это первый шаг подготовки к Олимпиаде»

— Практически не изменился. Может быть, стал более силовым. Сейчас побеждают те сборные, которые имеют силовых игроков: Италия, Сербия. Надо посмотреть, что можем мы. Мы умеем атаковать, но, чтобы атаковать, нужно сделать кучу других вещей. Поэтому работы еще очень-очень много, как на этих сборах, так и в следующем году. Предстоит сделать команду практически с нуля. Потому что четыре года без международных соревнований — это большой срок. Девушки должны прочувствовать ритм игры. Прежде всего это касается центральных, которым нужно понимать, как играть в быстрый волейбол и насколько сильны диагональные в лучших командах мира.