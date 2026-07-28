Россия подала заявку на участие сборных в волейбольной Лиге наций

«Заявку мы подали. Потому что сейчас принимается решение по составу участников следующего розыгрыша Лиги наций. Заявку мы подали, рейтинг позволяет нам занять свое место. Каким будет решение FIVB (Международной федерации волейбола — прим. ТАСС) с точки зрения технического решения возвращения [сборных России], мы в ближайшее время узнаем», — сказал Яременко.