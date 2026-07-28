Россия подала заявку на участие сборных в волейбольной Лиге наций

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала заявку на участие мужской и женской сборных России в следующем розыгрыше Лиги наций. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
«Заявку мы подали. Потому что сейчас принимается решение по составу участников следующего розыгрыша Лиги наций. Заявку мы подали, рейтинг позволяет нам занять свое место. Каким будет решение FIVB (Международной федерации волейбола — прим. ТАСС) с точки зрения технического решения возвращения [сборных России], мы в ближайшее время узнаем», — сказал Яременко.
Ранее FIVB заявила о допуске российских волейболистов до соревнований под своей эгидой без ограничений.