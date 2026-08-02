Волейболист Микьелетто оценил решение FIVB о допуске сборной России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по волейболу итальянец Алессандро Микьелетто заявил, что ему будет приятно сыграть против такой сильной команды, как сборная России.
Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
На вопрос о решении МОК вернуть россиян, Микьелетто заявил, что волейболисты не имеют отношения к конфликтам.
«Приятно играть против сильных команд, а сборная России, безусловно, будет таковой», — цитирует 24-летнего Микьелетто La Gazzetta dello Sport.