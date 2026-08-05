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На Украине недовольны возвращением России в Лигу наций: «Но нас никто не будет спрашивать»

Глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельник выразил недовольство возвращением России на международную арену.

Источник: Shutterstock

4 августа Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования, и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее.

По словам главы Федерации волейбола Украины, он не ожидал восстановления России в международной серии уже со следующего сезона.

«Честно говоря, я думал, они немного успокоятся в FIVB и будут ждать, чем все закончится, не будут допускать их в следующем году. Но они никого не спрашивают, нас тем более никто спрашивать не будет. Это нигде не голосуется, ни на одном конгрессе. Решает их совет. Думаю, что нас будут разводить [с россиянами] — это понятно. Но это некрасиво и недопустимо», — в числе прочего сказал Мельник, слова которого приводит «Суспільне Спорт».

Мельник также заявил, что рассчитывает на то, что положительную роль в будущей позиции Украины сыграет успешность иска против МОК, который украинский Национальный олимпийский комитет инициировал из-за восстановления прав ОКР в международном спорте.

Ранее сообщалось, что количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 как у мужчин, так и у женщин.

Добавим, что мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны. Возможность участия женской сборной России в чемпионате мира рассматривается — FIVB продолжает работу в этом направлении с оргкомитетом турнира, федерациями волейбола США и Канады.

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