На Украине недовольны возвращением России в Лигу наций: «Но нас никто не будет спрашивать»

«Честно говоря, я думал, они немного успокоятся в FIVB и будут ждать, чем все закончится, не будут допускать их в следующем году. Но они никого не спрашивают, нас тем более никто спрашивать не будет. Это нигде не голосуется, ни на одном конгрессе. Решает их совет. Думаю, что нас будут разводить [с россиянами] — это понятно. Но это некрасиво и недопустимо», — в числе прочего сказал Мельник, слова которого приводит «Суспільне Спорт».